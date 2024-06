Previsão do Tempo: Temperatura pode chegar a 10ºC na segunda em Taboão da Serra

Direto da Redação

A cidade de Taboão da Serra enfrenta significativa queda nas temperaturas, começando neste sábado, 29 de junho. A mínima registra até 14°C e a máxima não ultrapassa os 23°C. O clima segue instável no domingo (30) com a temperatura mínima se estabilizando em 15°C e a máxima podendo chegar a 28°C. As condições climáticas permanecem nubladas, com possibilidade de chuvas isoladas.

A situação se agrava na segunda-feira, 1º de julho, quando a mínima despenca para 10°C e a máxima não passa de 13°C, com previsão de muitas nuvens. Esse declínio nas temperaturas deve continuar, refletindo um inverno rigoroso para a região. Na terça-feira, 2 de julho, a mínima continua baixa, com 10°C, apesar de uma leve elevação na máxima para 26°C. A partir de quarta-feira, 3 de julho, espera-se uma ligeira recuperação, com a mínima subindo para 16°C e a máxima alcançando 27°C.

Os moradores de Taboão da Serra devem se preparar para enfrentar este período de frio intenso, que pode trazer impactos significativos para a saúde, especialmente entre os mais vulneráveis, como crianças e idosos.