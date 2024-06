Pais podem vacinar crianças menores de 5 anos contra a Poliomielite até sexta (28)

Pais e responsáveis por menores de até 5 anos, que ainda não levaram as crianças para vacinar terão uma nova oportunidade. A campanha de vacinação contra a poliomielite em Taboão da Serra foi prorrogada até o dia 28 de junho, na próxima sexta-feira.

A vacina é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. As UBSs estão abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com exceção dos feriados e pontos facultativos.