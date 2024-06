Prefeito Aprígio inaugura Base da GCM no Monte Alegre e Creche Conveniada no Jardim das Margaridas

Por Allan dos Reis, no Monte Alegre e Jardim Margaridas

O prefeito Aprígio inaugurou no sábado (22) a base móvel da Guarda Civil Municipal do Jardim Monte Alegre e o PAC Família, creche conveniada com a Prefeitura de Taboão da Serra, no Jardim das Margaridas. A Base Móvel da GCM também foi oficialmente entregue à corporação.

“Estamos muito preocupados com a segurança da nossa cidade, investimos em armamentos, viaturas. A GCM está combatendo o crime e cuidando da segurança da nossa cidade”, discursou Aprígio, lembrando de outras bases construídas na sua gestão como a do Pirajuçara e do Pazzini.

A cerimônia marcou também a entrega oficial da Base Móvel da GCM, fruto da emenda impositiva da vereadora Luzia Aprígio. A base fixa teve recursos de emenda do vereador Marcos Paulo para sua construção.

PAC FAMÍLIA

Na região do Jardim das Margaridas, na Rua da Pátria, a Prefeitura inaugurou o PAC Família, que vai atender 138 crianças, na faixa etária de 2 a 3 anos. A unidade é fruto de convênio com a Associação Evangélica Betel.