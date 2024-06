Câmara de Taboão da Serra: campanha de doação arrecada 60 bolsas de sangue

Da CMTS / Foto: Leandro Barreira-Divulgação

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realizou nesta segunda-feira, dia 17, campanha de doação de sangue, uma iniciativa que faz parte do Junho Vermelho, projeto criado pelo presidente da Casa, Dr. André da Sorriso. Ao todo, foram arrecadadas 60 bolsas de sangue, 20% a mais do que no ano passado.

A doação é fruto da doação entre a Câmara Municipal de Taboão da Serra em parceria com o instituto Amor Se Doa e o Hemocentro São Lucas. “Fico muito contente com o resultado positivo, tenho certeza que muitas vidas serão salvas com a solidariedade das pessoas que passaram por aqui hoje”, disse Dr. André da Sorriso.

A campanha do Junho Vermelho reforça a importância da doação de sangue. Mas, mais importante ainda, são as pessoas que em momentos críticos conseguem se curar de uma doença ou de um acidente. “Todos os dias são uma oportunidade para defender e divulgar esse ato simples que pode salvar muitas vidas”, disse o presidente da Câmara.

O Dia Mundial do Doador de Sangue é 14 de junho e tem como principal objetivo sensibilizar a população em prol dessa causa, além de agradecer todos que doam um pouco de si para salvar vidas. “Essa doação é a tradução da solidariedade, porque não sabemos quem será salvo com o sangue doado, pode ser um desconhecido, um amigo ou familiar”, completa.

A doação de sangue pode ser feita em diversos hemocentros no Estado de São Paulo. Para doar, porém, é preciso estar em boas condições de saúde, ter peso superior a 50 kg, ter entre 16 e 69 anos, ter dormido bem, não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses, entre outras exigências, que você pode ver aqui. Não é preciso estar em jejum.