Prefeitura de Taboão da Serra reabre Ecoponto do Trianon nesta terça-feira (3); unidade do Jardim Irapuã permanece fechada

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra reabre nesta terça-feira (3) o Ecoponto do Trianon, localizado na Estrada das Olarias, 980, na região do Jardim Trianon. O espaço estava temporariamente fechado e voltará a receber materiais para descarte de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para utilizar o serviço, os moradores deverão apresentar comprovante de endereço de Taboão da Serra. Cada pessoa poderá entregar até dez sacos de entulho por dia. O Ecoponto é destinado exclusivamente ao descarte de resíduos domésticos permitidos e não receberá materiais provenientes de empresas.

A Prefeitura também confirmou que o Ecoponto do Irapuã permanecerá fechado por enquanto, sem previsão divulgada para a retomada das atividades.

Confira o que pode ser descartado no Ecoponto do Trianon

Entulho e restos de pequenas reformas e construções domésticas;

Móveis e eletrodomésticos antigos;

Materiais recicláveis, como papel, vidro, plástico e metal;

Óleo de cozinha usado.

Materiais que não serão aceitos

Lixo doméstico e restos de alimentos;

Medicamentos e resíduos de serviços de saúde;

Animais mortos;

Resíduos industriais, como óleo automotivo;

Pilhas e lâmpadas, que devem ser encaminhadas a pontos de coleta específicos.

A suspensão dos serviços nos Ecopontos do Trianon e do Irapuã ocorreu para reduzir o acúmulo de resíduos na área de transbordo de entulho, localizada ao lado da Usina.

Com a reabertura, a unidade do Trianon contará inicialmente com quatro caçambas para entulho, dois contêineres para madeira e um para gesso. Os equipamentos serão disponibilizados diariamente para receber os materiais entregues pelos moradores.

Segundo o secretário municipal de Manutenção, Johnatan Noventa, os resíduos recebidos serão encaminhados diretamente aos locais de destinação adequada, sem passar pela área de transbordo da Usina.

“Estamos trabalhando para melhorar a limpeza da cidade, mas precisamos da ajuda da população. Por isso, pedimos que os moradores respeitem as regras do Ecoponto e a legislação e façam o descarte correto dos materiais. Contamos com a colaboração de todos”, afirmou o secretário.

A Prefeitura informou ainda que trabalha para solucionar o acúmulo de resíduos na área de transbordo da Usina. Segundo a administração municipal, a remoção completa do material está estimada em mais de R$ 50 milhões.

Após a limpeza, a Prefeitura pretende recuperar e requalificar a área para transformá-la em um espaço de lazer para a população.

O descarte irregular de resíduos pode resultar em multa e outras penalidades previstas na legislação ambiental. Os moradores podem denunciar essas práticas pelo site Aprova Taboão ou pelo telefone 153, da Guarda Civil Municipal (GCM).