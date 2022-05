Prefeitura de Taboão da Serra realiza processo seletivo para restaurante de fast food

Direto da redação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Taboão da Serra irá realizar um processo seletivo para contratar atendentes para um restaurante de fast food, localizado no Butantã. Os moradores que tenham interesse na vaga devem comparecer com urgência, até esta sexta-feira, 06/05, em uma das duas unidades do Emprega Taboão Pirajuçara (Estrada Kizaemon Takeuti, 1987) ou Jardim Maria Rosa (Rua Cesário Dau, 535) para fazer cadastro. É necessário levar documento oficial com foto, comprovante de endereço, Carteira de Trabalho (digital ou física) e currículo atualizado.

Para se candidatar é necessário ter Ensino Médio Completo e é desejável ser proativo, comunicativo, disposto e ágil. A vaga é efetiva e a empresa oferece salário de R$ 1.250,00, Vale Transporte e Vale Refeição. A escala de trabalho é 6×1 e não é necessário ter experiência.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan, explica o que é o Emprega Taboão. “O Emprega Taboão é um serviço da Prefeitura de Taboão da Serra, criado para fazer a ‘ponte’ entre os taboanenses que buscam por uma colocação no mercado de trabalho e as empresas que procuram por profissionais. Esta seleção é específica para atendentes para restaurante de fast food, mas em nosso banco de dados temos inúmeras vagas em diversas áreas”, afirma o secretário.

Serviço

Seleção para atendente em restaurante de fast food

Inscrições até 06/05

Emprega Taboão:

– Unidade Pirajussara – Estrada Kizaemon Takeuti, 1987

– Unidade Maria Rosa – Rua Cesário Dau, 535, Jd. Maria Rosa

Informações: (11) 4788-7888