Prefeitura de Taboão reforça segurança com mais de 340 câmeras de videomonitoramento e 10 totens com botão do pânico

A Prefeitura de Taboão da Serra está intensificando a segurança pública na cidade com a instalação de mais de 340 câmeras de videomonitoramento e 10 totens com botão do pânico. Esses novos equipamentos estão sendo colocados em pontos estratégicos e serão integrados à nova Central Integrada de Monitoramento (CIM) da Guarda Civil Municipal (GCM).

Os totens inovadores possuem câmeras, áudio bidirecional e um botão do pânico, permitindo que a população se comunique diretamente com a GCM em situações de emergência. Já foram instalados dois totens: um na Praça Luiz Gonzaga, no Pirajuçara, e outro no CSU, no cruzamento da Estr. Benedito Cesário de Oliveira com a Av. Laurita Ortega Mari.

Algumas câmeras já estão integradas ao sistema Taboão Tá On Monitoramento, que permite que os cidadãos visualizem imagens em tempo real pelo site cameras.ts.sp.gov.br.

O prefeito Aprígio destacou o compromisso da cidade no combate ao crime: “Essas tecnologias, associadas ao serviço de inteligência da nossa GCM, são grandes aliadas na prevenção e no combate aos criminosos. Esperamos que essas medidas tornem Taboão da Serra um exemplo em segurança e inovação para outras cidades da região.”

Das 342 câmeras de videomonitoramento, 100 serão dedicadas à leitura de placas de veículos, essenciais para a identificação e recuperação de veículos roubados ou furtados.

O secretário executivo de Segurança Pública, Tenente Paulo Sérgio, ressaltou que a nova CIM contará com quatro estações de trabalho, com mesas operacionais para o monitoramento das imagens e o atendimento de ocorrências, garantindo maior segurança para a população.

Além disso, 25 equipamentos públicos nas áreas de saúde, esporte e assistência social receberão centrais de alarme com sensores, visando inibir ações criminosas como furtos e vandalismo.

Em breve, o município também contará com mais duas Bases Móveis, um guincho e sete viaturas, adquiridas em convênio com o Governo Federal, que aumentarão a agilidade e eficiência das operações de segurança.