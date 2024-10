Previsão do tempo aponta para mais chuva em Taboão e região esta semana

Direto da redação

Mais de 500 mil imóveis em São Paulo, incluindo Taboão da Serra, que foi severamente afetada, permanecem sem energia elétrica após o forte temporal de sexta-feira (11/10). A previsão é que novas pancadas de chuva ocorram ao longo desta semana, com possibilidade de precipitações a partir de quarta-feira (16/10).

De acordo com a Climatempo, a semana começa com tempo encoberto, mas sem previsão de chuva na região. Na terça-feira (15/10), as temperaturas devem subir, alcançando 27°C.

Previsão Diária:

15/10 (Terça)

Temperatura: 14° a 27°

Chance de chuva: 35%

Vento: ESE/SSE a 11 km/h

Umidade: 55% a 99%

16/10 (Quarta)

Temperatura: 14° a 30°

Chance de chuva: 62%

Vento: SSE a 6 km/h

Umidade: 43% a 100%

17/10 (Quinta)

Temperatura: 16° a 29°

Chance de chuva: 52%

Vento: SE a 7 km/h

Umidade: 49% a 96%

18/10 (Sexta)

Temperatura: 16° a 29°

Chance de chuva: 65%

Vento: SSE a 11 km/h

Umidade: 53% a 96%

19/10 (Sábado)

Temperatura: 18° a 22°

Chance de chuva: 97%

Vento: SE a 14 km/h

Umidade: 80% a 97%

20/10 (Domingo)

Temperatura: 18° a 23°

Chance de chuva: 92%

Vento: ESE/E a 13 km/h

Umidade: 78% a 98%