Embu das Artes lança concurso para Guarda Civil com salário de R$ 3.595,53

A Prefeitura de Embu das Artes abriu inscrições para concurso público que oferece 40 vagas de Guarda Civil Municipal, sendo 32 para homens e 8 para mulheres. As inscrições podem ser feitas entre 15 de outubro e 8 de novembro pelo site do Inepam, com taxa de R$ 61,55. Candidatos devem ter ensino médio completo e CNH nas categorias “AB” ou “B”.

A primeira etapa do processo seletivo, uma prova objetiva, ocorrerá em 8 de dezembro, seguida por testes físicos e práticos em 2025. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado.

Etapas do Processo Seletivo

O concurso terá várias etapas, começando com uma prova objetiva marcada para o dia 8 de dezembro. Após essa fase, os candidatos passarão pelo Exame Antropométrico e pelo Teste de Aptidão Física (TAF) em 2 de fevereiro de 2025. Outras etapas incluirão uma Prova Prática de Direção Veicular, Investigação Social e Avaliação Psicológica.

Validade do Concurso

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação, podendo ser prorrogado por mais dois anos conforme a necessidade da Administração Municipal.