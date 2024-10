Concurso da Prefeitura de Taboão da Serra: Inscrições prorrogadas até 22 de outubro

Direto da redação

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Taboão da Serra foram prorrogadas até o dia 22 de outubro. Com essa mudança, a data das provas também foi alterada para 24 de novembro.O concurso oferece 120 vagas para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB I), com seis vagas reservadas para pessoas com deficiência. Também será formado um cadastro reserva, limitado a 20 vezes o número de vagas.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site da Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP) e pagar uma taxa de R$ 95, que deve ser quitada até 23 de outubro.

Detalhes do Cargo:

Para concorrer, é necessário ter licenciatura plena em Pedagogia. O salário inicial é de R$ 3.490,54 para uma carga de 30 horas semanais, além de benefícios como vale-alimentação.

As principais atribuições incluem ensinar crianças nas escolas municipais de educação infantil e fundamental, programar metodologias de ensino e selecionar materiais didáticos.

Estrutura da Prova

O concurso será dividido em duas etapas: uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e uma prova de títulos, de caráter classificatório. A prova objetiva consistirá em 40 questões de múltipla escolha, distribuídas nas seguintes áreas:

– Língua Portuguesa: 10 questões

– Matemática: 5 questões

– Conhecimentos Gerais e Atualidades: 5 questões

– Legislação Educacional: 5 questões

– Conhecimentos Específicos: 15 questões

Agenda do Concurso

Abertura das Inscrições: 06/09/2024

Encerramento das Inscrições: 22/10/2024

Data da Prova: 24/11/2024

Divulgação do Gabarito: 25/11/2024

Resultado Final: 13/12/2024

Para mais informações, consulte a página do concurso da Prefeitura de Taboão da Serra no site do JC Concursos.