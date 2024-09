Prisão de membro da “Gangue do Rolex” em Taboão da Serra marca ação conjunta das polícias de SP e DF

Direto Redação

A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) prendeu, na manhã de hoje (19), um dos principais integrantes da “Gangue do Rolex” em Taboão da Serra. A operação, realizada em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), faz parte da ação denominada “Operação Estoico II”, que também resultou na prisão de outro membro da quadrilha em São Sebastião/DF. Os dois homens, de 24 e 27 anos, são acusados de participarem de roubos de relógios de luxo em regiões de alto padrão.

As prisões foram realizadas durante o cumprimento de dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão. Segundo a investigação da PCDF, que durou cerca de nove meses, os acusados teriam participado de ao menos um roubo no Lago Sul, ocorrido em julho deste ano. Na ocasião, um dos criminosos abordou uma vítima armada próximo a uma padaria na QI 13 do Lago Sul, levando um relógio da marca Rolex, avaliado em R$ 100 mil.

Durante o assalto, o comparsa, que foi preso hoje em Taboão da Serra, aguardava no veículo para a fuga. As investigações apontam que a dupla agia com extrema rapidez e violência, escolhendo aleatoriamente suas vítimas em áreas de grande movimentação de veículos de luxo e alto poder aquisitivo.

A gangue utilizava motocicletas com placas adulteradas e carros de apoio para circular pelas regiões escolhidas. O criminoso que executava o roubo geralmente se disfarçava de motoboy ou entregador. A dupla foi indiciada por roubo majorado e adulteração de sinal identificador. Se condenados, poderão pegar até 20 anos de prisão.

A operação da PCDF, por meio da Corpatri, faz parte de um esforço sistemático para reprimir crimes envolvendo o roubo de relógios de luxo. Nos últimos nove meses, dez pessoas foram presas em ações similares. A Polícia alerta para a importância de registrar ocorrências e colaborar com informações, que podem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia (197).

A Operação Estoico II integra um conjunto de medidas da Polícia Civil do DF para combater o crime organizado no Distrito Federal e além.