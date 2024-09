De olho nos olhinhos: Shopping Taboão recebe casal Tiago Leifert e Daiana Garbin em campanha contra o câncer ocular

Por Geovanna Matos, na Redação

A terceira edição da campanha “De Olho nos Olhinhos”, iniciativa do casal de jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin, para conscientizar sobre o retinoblastoma, acontece no sábado (21) no Shopping Taboão e em outros shoppings de todo país.

A campanha surgiu em 2022 após Lua, filha do casal, ser diagnosticada com retinoblastoma, um câncer ocular que atinge crianças com idade de até 5 anos. A proposta é alertar famílias sobre os sinais e sintomas da doença, promovendo diagnóstico precoce.

Além de Tiago e Daiana, que estarão no Shopping Taboão entre 10h e 11h, médicos especialistas voluntários da campanha vão tirar dúvidas do público em geral.

Serviço:

Campanha “De olho nos Olhinhos”

Dia: 21/09 (sábado) a partir das 10h

Local: Shopping Taboão, Rodovia Régis Bittencourt, 2643 – Jardim Helena, Taboão da Serra (Atual Av. Aprigio Bezerra da Silva).