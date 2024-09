Na Redação Podcast: “Prefeito precisa gostar de gente”, diz Marcos Costa, que apresenta suas propostas de governo

Por GJ, direto da Redação

O candidato a prefeito pelo Novo, Marcos Costa, foi o primeiro prefeiturável entrevistado no podcast Na Redação do Taboão em Foco para falar do plano de governo apresentado à população taboanense. Em conversa de quase duas horas, Costa comentou o que pretende fazer na saúde, segurança, educação, lazer, cultura e trabalho, além de outros temas como, por exemplo, mobilidade urbana.

Assista a entrevista completa aqui:



Empreendedorismo e capacitação dos jovens

Em seu discurso, Costa afirmou que é necessário preparar melhor os jovens para o mercado de trabalho. E comentou que pretende estreitar a relação com o Senai, para proporcionar uma melhor oferta de cursos, além de preparar a cidade para o recebimento de mais empresas. “A cidade precisa ser sustentável. Para o mercado isso representa muito. Porque algumas empresas precisam da coleta seletiva, por exemplo”, disse. Além disso, ele prometeu: “Em três anos, Taboão da Serra será uma cidade bilíngue”, citando que promoverá a interação dos taboanenses com a língua inglesa.

Educação

O candidato do Novo explicou que seu desejo é modernizar o ensino, oferecendo uma melhor qualidade de ensino. Outra alternativa que ele entende ser mais efetiva é promover uma espécie de “concurso público” para contratar seus secretários. “O grande problema da educação é a falta de infraestrutura. Preciso transformar as unidades que temos hoje. Como lousas inteligentes, capacitação dos professores”.

Saúde

Sobre o tema, Marcos Costa promete rever os contratos com as empresas que estão prestando serviço atualmente. Ele relembra que “antes mesmo do prefeito Aprígio já estava muito ruim a questão da saúde”. “A gente teve denúncia de reuso de seringas”, disse. Para melhorar isso, ele promete virar a página. “Eu quero trazer o hospital Albert Einstein para administrar a Upa Akira Tada e o [PS] Antena”.

Mobilidade Urbana

Costa afirma que a ideia é devolver ao Governo Federal a Avenida Aprígio Bezerra da Silva, que até fevereiro era a Rodovia Régis Bittencourt e foi municipalizada. Além disso, ele promete fazer a alça de acesso ao Shopping no sentido de Embu das Artes e que, gradativamente, os semáforos precisarão ser retirados. “Não dá, do dia para noite, com uma canetada transformar uma rodovia numa avenida”, comenta.

Segurança Pública

Eu serei o comandante maior da GCM (Guarda Civil Municipal) em Taboão da Serra. Ele garante que esse assunto vai ser uma de suas maiores responsabilidades. “Vamos rever o salário dos GCMs, contratar mais e equipá-los com armamentos até os dentes”, dispara.

Marcos Costa afirma que vai ser rigoroso com o patrulhamento de quem anda de moto em Taboão da Serra. “Você que tem moto em Taboão da Serra vai ser abordado sempre”, promete.

Cultura

No aspecto da cultura, Marcos explica que gostaria de trazer para o espaço onde está programado a próxima sede da prefeitura municipal, ele teria uma ideia melhor. “Eu quero trazer o Sesc para cá. A cidade de Taboão da Serra precisa de serviços”, explica Costa. Além disso, ele promete uma melhor utilização da Arena Multiuso e Liceu de Artes.

Esporte e lazer

Com histórico de atleta, ele cita que tem o desejo de resgatar a cultura esportiva da cidade e que tem a intenção de construir equipamentos para proporcionar a prática de esportes de areia, além de piscinas de natação para idosos e crianças.

