Procon de Taboão da Serra intensifica atendimento presencial e monitora situação de falta de energia; Confira bairros que ainda estão sem energia

Direto da redação

Em resposta à falta de fornecimento de energia elétrica após a tempestade do último final de semana, o Procon de Taboão da Serra implementou medidas para apoiar os consumidores afetados. O órgão agora oferece atendimentos emergenciais presenciais sem necessidade de agendamento.

Localizado na Estr. Kizaemon Takeuti, 1987 – Pirajussara, o posto do Procon está disponível para registrar reclamações sobre a falta de energia ou danos em equipamentos eletroeletrônicos. Essa ação visa facilitar o atendimento àqueles que têm dificuldades em acessar o site, que continua recebendo queixas online.

Um caso que recebeu atenção especial foi o de Dona Wilma, de 65 anos, moradora do Jardim Roberto, que depende de oxigênio 24 horas por dia. Após ficar sem energia desde sexta-feira (11), a situação foi resolvida com a intervenção do PROCON, após divulgação nas redes sociais e no Instagram do Taboão em Foco que resultou na disponibilização de um gerador pela ENEL para sua residência.

O Procon de Taboão também está monitorando o restabelecimento de energia em todos os bairros, garantindo que o fornecimento seja normalizado rapidamente. A equipe alerta a população sobre a previsão de novas tempestades para esta sexta-feira (18) e mantém contato com as autoridades e a ENEL para assegurar a segurança dos cidadãos.

Para registrar uma reclamação no atendimento presencial, os consumidores devem apresentar sua conta de energia, facilitando o processo de reivindicação e apoio.

Atualização: Às 17h desta terça-feira, a ENEL Distribuição São Paulo informou que continua trabalhando para restabelecer a energia para aproximadamente 74 mil clientes na Grande São Paulo, incluindo Taboão da Serra, representando menos de 1% da base de clientes da distribuidora. Desse total, cerca de 2,3 mil se referem a ocorrências registradas na sexta-feira e no sábado, após o evento climático. As equipes da ENEL atuam desde os primeiros momentos da tempestade para restabelecer o serviço afetado.

Bairro/ Clientes sem energia / Posição 17:30 de terça (16)

Parque Pinheiros 17,7%

Região Central 15,4%

Jardim Clementino 5,3%

Jardim Record 5,2%

Jardim Suina 4,3%

Jardim Leme 3,8 %

Jardim Saint Moritz 3,7%

Jardim das Margaridas 3,7%

Vila Indiana 3,6%

Jardim Saporito 2,8%

Jardim Maria Rosa 2,5

Chacara Agrindus 2,5%

Jardim Helena 2,1%

Jardim Maria Helena 2,1%

Jardim Maria Luiza 2,0 %

Jardim Panorama 2,0%

Jardim São Judas Tadeu 1,9

Sitio das Madres 1,6%

Jardim Sant Morritz 1,4%

Jardim Bom Tempo 1,3%

Jardim São Judas 1,3%

Jardim Santa Cruz 1,3%

Parque Maraba 1,3%

Cidade Intercap 1,2%

Vila Francisco Remeikis 1,1%

Jardim Santa Cecilia 1,1%

Jardim Iracema 1,1%

Jardim Silvio Sampaio 1,1%

Jardim Novo Record 1,1%