Direto da Redação

Um homem de 82 anos, procurado pela Justiça de Taboão da Serra após condenação definitiva por estupro, foi preso na manhã de sexta-feira (27) enquanto buscava atendimento na UBS Arrastão, no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Taboão da Serra.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, as câmeras do Smart Sampa reconheceram o homem por volta das 9h20 e emitiram um alerta. Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que patrulhava a região foi até a unidade de saúde, confirmou a identidade dele e cumpriu o mandado.

O homem tinha 10 anos e seis meses de pena a cumprir em regime fechado. Após a prisão, ele foi levado ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada. Ele ficou à disposição da Justiça.