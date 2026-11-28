Por Allan dos Reis, direto da redação

Gravação acontece no sábado, 5 de dezembro, às 17h, no Jardim Lavorato. Público pode participar mediante inscrição.

A cantora gospel Yah Dias grava o audiovisual “ADORE” no sábado, 5 de dezembro, em Embu das Artes. O evento será aberto ao público a partir das 17h, na Rua Amarilis, 20, no Jardim Lavorato. A entrada é gratuita e as vagas são preenchidas mediante inscrição.

A gravação será realizada com a participação do público, convidado a cantar com Yah Dias durante o registro das músicas. A proposta é reunir famílias, amigos e comunidades de igrejas para um encontro de louvor e adoração.

Quem é Yah Dias

Yah Dias é cantora gospel e pastora na Igreja Casa da Bênção (Espaço ICB), em Embu das Artes. Entre suas músicas disponíveis nas plataformas digitais estão “Existe Vida Aí” e “Enquanto Eu Respirar”.

Em outubro de 2025, a artista se apresentou pela primeira vez na Marcha para Jesus de Taboão da Serra. No mesmo dia, lançou “Enquanto Eu Respirar”, canção sobre a confiança em Deus em meio às dificuldades.

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