Direto da redação

Dois cabos de fibra óptica se romperam após uma escavação em uma obra na região de Taboão da Serra, provocando instabilidade nos sistemas da Prodesp na manhã desta sexta-feira (27). A falha prejudicou o registro de boletins de ocorrência em delegacias da Polícia Civil e o atendimento em unidades do Poupatempo no estado de São Paulo.

Em comunicado divulgado pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, a Prodesp informou que os cabos pertencem a uma operadora de telecomunicações que fornece conexão à companhia. O rompimento comprometeu a transmissão de dados usada pelos órgãos estaduais para acessar seus sistemas. Segundo o comunicado, a escavação foi realizada por terceiros. O documento não identifica a obra nem informa o local exato do rompimento.

O Taboão em Foco procurou a Motiva para saber se o caso tinha relação com a ampliação da Linha 4-Amarela do metrô em Taboão da Serra. Por telefone, a empresa informou que, segundo os responsáveis pela obra, a escavação subterrânea do metrô não provocou rompimento de cabos. A empresa afirmou que segue apurando o caso.

A Polícia Civil informou que acionou medidas de contingência para manter os serviços essenciais. O impacto nas delegacias e na unidade do Poupatempo de Taboão da Serra ainda não foi confirmado. A Prodesp informou que serviços do Detran-SP, portais do governo estadual e sistemas das redes estaduais de saúde e educação também podem apresentar instabilidade.

Quem tinha atendimento agendado no Poupatempo nesta sexta-feira e foi prejudicado pela falha será avisado sobre o reagendamento para a semana de 30 de novembro. Equipes da Prodesp e da operadora trabalham para restabelecer a conexão. Até o fechamento desta matéria, não havia previsão divulgada para a normalização dos serviços.