Direto da redação

O professor de inglês da rede municipal de Taboão da Serra, investigado por suspeita de abuso sexual contra crianças, se apresentou à Polícia Civil nesta quinta-feira (26), na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município. Após prestar depoimento, ele permaneceu preso temporariamente. A prisão havia sido solicitada pela Polícia Civil na segunda-feira (23).

Pelo menos 18 boletins de ocorrência foram registrados no 1º e 2º Distritos Policiais e na Delegacia de Defesa da Mulher. As denúncias envolvem principalmente estudantes da EMEB Vinícius de Moraes, localizada no Jardim São Judas.

Segundo relatos apresentados pelas famílias à polícia, os episódios de contato físico inadequado teriam ocorrido durante as aulas de inglês. Em um dos casos, uma criança relatou ter sido tocada pelo professor ao procurá-lo para esclarecer uma dúvida sobre uma atividade escolar, no dia 17 de novembro.

As denúncias ganharam repercussão após mães compartilharem os relatos nas redes sociais. Outros responsáveis também procuraram as autoridades para registrar ocorrências e passaram a se mobilizar em grupos de mensagens para cobrar esclarecimentos.

Durante as investigações, a Polícia Civil realizou diligências de busca e apreensão e requisitou exames ao Instituto Médico Legal (IML). A DDM acompanha o caso e os procedimentos de depoimento especial das crianças.

A Prefeitura de Taboão da Serra informou que afastou preventivamente o profissional de suas atividades após tomar conhecimento das denúncias. A Secretaria Municipal de Educação também afirmou que está adotando as providências necessárias junto aos órgãos de investigação e proteção à infância.

A Polícia Civil continua investigando os relatos para esclarecer os fatos e apurar possíveis responsabilidades.