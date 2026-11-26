Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou no dia 17 de novembro, o Projeto de Lei nº 119/2026, de autoria do vereador Wanderley Bressan, que autoriza o Poder Executivo a reconhecer o Espaço Cultura no Beco, no Jardim Trianon, como organização de interesse social e patrimônio cultural e educacional do município.

Com 15 anos de atuação, segundo a justificativa do projeto, o espaço é administrado por moradores da própria comunidade e funciona na Travessa Irati, nº 174.

A programação reúne rodas de conversa com mulheres, cultivo de horta comunitária, apoio pedagógico para crianças e aulas de inglês para crianças, adolescentes e adultos. O espaço também oferece atividades de grafite, desenho, música, capoeira, artes marciais, entre outras atividades.

Ao destacar o papel dos moradores na condução do espaço, Bressan afirma na justificativa que a diretoria “é composta por moradores da própria comunidade o que favorece a integração e as ações de convivência”.

Além das atividades regulares, o Espaço Cultura no Beco promove eventos em datas comemorativas, como Carnaval, Dia das Crianças e Natal. A sede também é utilizada por secretarias municipais e pelo Fundo Social de Solidariedade para atendimentos à população do bairro.

O texto aprovado segue para análise do Poder Executivo.