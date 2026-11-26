Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou, na sessão de terça-feira, dia 17, o Projeto de Lei nº 027/2026, de autoria da vereadora Professora Najara Costa. A proposta autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Educação, Prevenção e Conscientização sobre Misoginia, Violência de Gênero e Radicalização Digital.

O programa tem como objetivo promover o respeito e a igualdade de gênero e prevenir a disseminação de discursos de ódio contra mulheres. Na justificativa, a vereadora chama a atenção para a circulação, em fóruns e redes sociais, de conteúdos associados ao chamado movimento “red pill” que reforçam ideias de inferioridade feminina e incentivam a hostilidade contra mulheres.

“Diante desse cenário, torna-se fundamental que o poder público invista em políticas públicas preventivas e educativas, especialmente no ambiente escolar e em ações de educação digital, capazes de desenvolver o pensamento crítico e promover valores de respeito, igualdade e convivência saudável”, justifica Professora Najara Costa no projeto.

Entre as medidas previstas estão campanhas de conscientização, palestras e debates nas escolas municipais e a capacitação de profissionais da rede para identificar e enfrentar a circulação de conteúdos misóginos e processos de radicalização digital entre jovens. A proposta também incentiva a educação midiática para ajudar crianças e adolescentes a avaliar de forma crítica o que consomem nas redes sociais.

O projeto prevê ainda a possibilidade de criar espaços de diálogo, orientação e apoio para jovens expostos a discursos de ódio ou conteúdos de radicalização em plataformas digitais. As ações poderão ser integradas às políticas municipais de enfrentamento à violência contra a mulher e de prevenção ao bullying, à violência escolar e à discriminação.

Para implementar as medidas, o Executivo poderá firmar parcerias com instituições de ensino, entidades de pesquisa, órgãos públicos e organizações da sociedade civil.

Com a aprovação, agora o projeto de lei segue para análise do Poder Executivo.