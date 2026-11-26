Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realizou, na quarta-feira, dia 25, a sessão solene para entrega da Medalha Zumbi dos Palmares, no plenário do Legislativo. A cerimônia reconheceu 26 personalidades de diferentes segmentos da sociedade, indicadas pelos vereadores e aprovadas por unanimidade.

“A entrega da Medalha Zumbi dos Palmares é um momento de reconhecimento e valorização das pessoas que, por meio de suas trajetórias e de seu trabalho, contribuem para a promoção da igualdade racial, o combate ao preconceito e o fortalecimento da cultura afro-brasileira. A Câmara Municipal tem o compromisso de manter viva essa reflexão e reconhecer aqueles que fazem a diferença em nossa sociedade”, afirmou Carlinhos do Leme.

A cerimônia marcou a última sessão solene do presidente Carlinhos do Leme à frente da presidência do Legislativo. Ele agradeceu a confiança dos vereadores ao longo dos dois anos de gestão.

“Para mim, também foi uma noite especial, por marcar a última sessão solene da minha gestão como presidente. Encerro esse ciclo com o sentimento de dever cumprido, agradecendo a confiança dos vereadores e, principalmente, com a satisfação de ver os homenageados e seus familiares felizes pelo reconhecimento recebido”, destacou Carlinhos do Leme.

A solenidade contou com a presença dos secretários municipais Lucas Leme (Turismo), Luis Peniche (Segurança Pública) e Professor Moreira (Direitos Humanos). A cantora Luisa Martins, ex-participante do The Voice Kids, interpretou o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Taboão da Serra. A cantora Helena Monteiro conduziu o cerimonial.

O vereador Sandro Ayres esteve ausente da sessão. As medalhas destinadas às homenageadas indicadas por ele serão entregues em outra ocasião.

A homenagem integrou a programação do Mês da Consciência Negra e fez referência a Zumbi dos Palmares, uma das principais figuras da resistência negra à escravidão no Brasil.

Confira a lista completa dos homenageados

Anderson Nóbrega – Moises Márcio de Oliveira Silva (Dom Márcio) e Antonio Rutênio Estrela da Silva

Carlinhos do Leme – Raimunda de Jesus Pinheiro e Silvio Ferreira Fonseca

Celso Gallo – Valmir Jorge Pereira e Danilo Aparecido dos Santos

Donizete – João Batista Assis Vieira e Márcio Rogério Santos (Kimba)

Didio Conceição – Osvaldo Luís de Freitas e Professor Valcir Augusto Pereira

Joice Silva – Márcia Dácio e Janete Alves Gomes

Marcos Paulo – Paulinho – Gerson Fernandes e Gilmar Mariano da Silva

Nezito – Vanessa de Siqueira Meireles e Neuri Bomfim Dantas

Professora Najara Costa – Professora Ana Aparecida Luciano de Oliveira e Rachel Cristina Luciano (Iyálorisá Rachel de Oya)

Enfermeiro Rodney – Antonio Ribeiro (in memoriam) e Luiz Nonato de Santana

Dr. Ronaldo Onishi – Fabiana Aparecida Jesus de Sousa e Professora Fabiana Dias Rosa

Sandro Ayres – Andrea Mendes Cabral e Maria Beatriz dos Santos

Wanderley Bressan – Roberto Lopes da Silva e Renan Mathias Polinario