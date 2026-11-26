Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra inaugura neste sábado (28), às 10h, o Canil do Bem-estar Animal, no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na Rua Victor Campisi, 250. O novo espaço conta com 20 baias para abrigar cães que aguardam adoção, além de uma estrutura destinada a serviços de banho e tosa.

O canil foi construído para melhorar as condições de acolhimento dos animais atendidos pelo município, oferecendo espaços adequados para permanência, higiene e cuidados enquanto esperam por um novo lar.

A obra foi realizada por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o Ministério Público de São Paulo e a Cooperativa Habitacional Vida Nova. O acordo também contempla a construção de um Centro de Atendimento para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Centro TEA) e de um novo Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA). As duas obras estão em andamento.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Bruno Almeida, destacou que a nova estrutura representa uma melhoria nas condições oferecidas aos animais acolhidos.

“Com este novo canil, poderemos oferecer mais conforto e qualidade de vida para os animais que estão aqui, aguardando um novo lar permanente”, afirmou.

O prefeito Engenheiro Daniel também destacou a inauguração e mencionou outras obras em andamento no município, como o Centro TEA, três Unidades Básicas de Saúde e a Arena Multiuso.

A cerimônia de inauguração está marcada para as 10h deste sábado (28), no Centro de Controle de Zoonoses de Taboão da Serra.

Serviço – Inauguração do Canil do Bem-estar Animal

Data: sábado, 28 de novembro de 2026

Horário: 10h

Local: Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)

Endereço: Rua Victor Campisi, 250 – Taboão da Serra