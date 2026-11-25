Direto da Redação

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma moto na tarde desta quarta-feira (25) na Rua Conceição de Ipanema, em São Paulo, a poucos metros da divisa com Taboão da Serra. O acidente teria acontecido durante uma perseguição policial.

Com a gravidade do acidente, o helicóptero Águia da PM foi acionado e pousou no estacionamento do Parque das Hortênsias, em Taboão da Serra. Corpo de Bombeiros e Samu estabilizaram a vítima e ela foi deslocada até o Águia, antes de ser levada ao Hospital das Clínicas.

O Taboão em Foco não conseguiu confirmar se a pessoa que atropelou a mulher foi preso e os motivos da fuga.