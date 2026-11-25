Direto da redação
As 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Taboão da Serra participam, nesta sexta-feira (27), do Dia D do Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata. A programação começa às 7h e contará com consultas, orientações e atividades ao longo do horário de funcionamento de cada unidade.
Para participar, os moradores devem procurar a UBS de referência e apresentar documento oficial com foto, CPF e cartão da unidade de saúde.
Durante a ação, as equipes de saúde realizarão acolhimento, consultas de enfermagem, palestras e rodas de conversa. Também haverá orientações sobre prevenção de doenças, hábitos saudáveis e agendamento de exames, conforme avaliação dos profissionais.
Além da conscientização sobre o câncer de próstata, a campanha busca incentivar os homens a manter o acompanhamento médico regular e cuidar de outros aspectos da saúde, como pressão arterial, diabetes, saúde cardiovascular e vacinação.
O secretário municipal de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Júnior, destacou a importância da participação masculina nas ações preventivas.
“Queremos incentivar os homens a deixar o preconceito de lado e cuidar da própria saúde. O diagnóstico oportuno, o acompanhamento regular e a atenção aos sinais e sintomas são fundamentais”, afirmou.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata está entre os tipos mais frequentes na população masculina brasileira. A doença pode não apresentar sintomas nas fases iniciais, mas alterações como dificuldade para urinar, diminuição da força do jato urinário, aumento da frequência urinária e presença de sangue na urina devem ser avaliadas por um profissional de saúde.
O Ministério da Saúde e o INCA não recomendam exames de rastreamento de rotina para homens sem sinais ou sintomas. A necessidade de exames, como PSA e toque retal, deve ser avaliada individualmente, considerando fatores de risco, histórico familiar e orientação médica.
Confira as UBSs que participam do Dia D do Novembro Azul
- UBS Jardim das Margaridas: Rua Paulo Augusto de Andrade, 400 – Jardim das Margaridas.
- UBS Jardim Record/Ponte Alta: Rua Imaruí, 47 – Jardim Record.
- UBS Parque Pinheiros: Avenida Laurita Ortega Mari, 2131 – Parque Pinheiros.
- UBS Dra. Maria José de Albuquerque: Rua José Mari, 13 – Parque Assunção.
- UBS Enfermeira Selma Fátima dos Santos de Souza: Rua Maria Inês, 34 – Jardim das Oliveiras.
- UBS Jardim Santo Onofre: Rua Marechal Artur Costa e Silva, 85 – Pirajuçara.
- UBS Sílvio Sampaio: Rua Enaura Maria da Conceição, 276 – Jardim Sílvio Sampaio.
- UBS Santa Cecília: Rua Henrique de Moraes Camargo, 143 – Jardim Santa Cecília.
- UBS Antônio Pereira da Silva (Seu Dodô): Rua Albano Leite da Fonseca, 111 – Jardim Suiná.
- UBS Jardim Salete: Rua Constantino Dias Lopes, 181 – Jardim Salete.
- UBS Jardim Scândia/Panorama: Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jardim Panorama.
- UBS Dra. Tânia Regina dos Santos Andrade: Rua Uruguai, 73 – Jardim América.
- UBS Jardim Clementino: Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jardim Clementino.
- UBS Parque Laguna: Rua Ida Romissi Gasparineti, 381 – Parque Laguna.
A participação é voltada aos moradores atendidos pela rede municipal de saúde. As atividades começam às 7h e seguem conforme o horário de funcionamento de cada UBS.
Serviço
Dia D do Novembro Azul em Taboão da Serra
Data: sexta-feira, 27 de novembro de 2026
Horário: a partir das 7h
Local: 14 Unidades Básicas de Saúde do município
Documentos: cartão da UBS, documento oficial com foto e CPF.