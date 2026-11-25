Direto da redação

As 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Taboão da Serra participam, nesta sexta-feira (27), do Dia D do Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata. A programação começa às 7h e contará com consultas, orientações e atividades ao longo do horário de funcionamento de cada unidade.

Para participar, os moradores devem procurar a UBS de referência e apresentar documento oficial com foto, CPF e cartão da unidade de saúde.

Durante a ação, as equipes de saúde realizarão acolhimento, consultas de enfermagem, palestras e rodas de conversa. Também haverá orientações sobre prevenção de doenças, hábitos saudáveis e agendamento de exames, conforme avaliação dos profissionais.

Além da conscientização sobre o câncer de próstata, a campanha busca incentivar os homens a manter o acompanhamento médico regular e cuidar de outros aspectos da saúde, como pressão arterial, diabetes, saúde cardiovascular e vacinação.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Júnior, destacou a importância da participação masculina nas ações preventivas.

“Queremos incentivar os homens a deixar o preconceito de lado e cuidar da própria saúde. O diagnóstico oportuno, o acompanhamento regular e a atenção aos sinais e sintomas são fundamentais”, afirmou.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata está entre os tipos mais frequentes na população masculina brasileira. A doença pode não apresentar sintomas nas fases iniciais, mas alterações como dificuldade para urinar, diminuição da força do jato urinário, aumento da frequência urinária e presença de sangue na urina devem ser avaliadas por um profissional de saúde.

O Ministério da Saúde e o INCA não recomendam exames de rastreamento de rotina para homens sem sinais ou sintomas. A necessidade de exames, como PSA e toque retal, deve ser avaliada individualmente, considerando fatores de risco, histórico familiar e orientação médica.

Confira as UBSs que participam do Dia D do Novembro Azul

UBS Jardim das Margaridas: Rua Paulo Augusto de Andrade, 400 – Jardim das Margaridas.

Rua Paulo Augusto de Andrade, 400 – Jardim das Margaridas. UBS Jardim Record/Ponte Alta: Rua Imaruí, 47 – Jardim Record.

Rua Imaruí, 47 – Jardim Record. UBS Parque Pinheiros: Avenida Laurita Ortega Mari, 2131 – Parque Pinheiros.

Avenida Laurita Ortega Mari, 2131 – Parque Pinheiros. UBS Dra. Maria José de Albuquerque: Rua José Mari, 13 – Parque Assunção.

Rua José Mari, 13 – Parque Assunção. UBS Enfermeira Selma Fátima dos Santos de Souza: Rua Maria Inês, 34 – Jardim das Oliveiras.

Rua Maria Inês, 34 – Jardim das Oliveiras. UBS Jardim Santo Onofre: Rua Marechal Artur Costa e Silva, 85 – Pirajuçara.

Rua Marechal Artur Costa e Silva, 85 – Pirajuçara. UBS Sílvio Sampaio: Rua Enaura Maria da Conceição, 276 – Jardim Sílvio Sampaio.

Rua Enaura Maria da Conceição, 276 – Jardim Sílvio Sampaio. UBS Santa Cecília: Rua Henrique de Moraes Camargo, 143 – Jardim Santa Cecília.

Rua Henrique de Moraes Camargo, 143 – Jardim Santa Cecília. UBS Antônio Pereira da Silva (Seu Dodô): Rua Albano Leite da Fonseca, 111 – Jardim Suiná.

Rua Albano Leite da Fonseca, 111 – Jardim Suiná. UBS Jardim Salete: Rua Constantino Dias Lopes, 181 – Jardim Salete.

Rua Constantino Dias Lopes, 181 – Jardim Salete. UBS Jardim Scândia/Panorama: Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jardim Panorama.

Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jardim Panorama. UBS Dra. Tânia Regina dos Santos Andrade: Rua Uruguai, 73 – Jardim América.

Rua Uruguai, 73 – Jardim América. UBS Jardim Clementino: Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jardim Clementino.

Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jardim Clementino. UBS Parque Laguna: Rua Ida Romissi Gasparineti, 381 – Parque Laguna.

A participação é voltada aos moradores atendidos pela rede municipal de saúde. As atividades começam às 7h e seguem conforme o horário de funcionamento de cada UBS.

Serviço

Dia D do Novembro Azul em Taboão da Serra

Data: sexta-feira, 27 de novembro de 2026

Horário: a partir das 7h

Local: 14 Unidades Básicas de Saúde do município

Documentos: cartão da UBS, documento oficial com foto e CPF.