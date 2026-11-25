Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Habitação (SMH), realiza nesta sexta-feira (27), uma audiência pública para apresentar uma proposta de alteração no zoneamento da extinta Agência de Atendimento da Receita Federal, no Jardim São Miguel. A área, que há cerca de 10 anos está inutilizada, é uma Zona Industrial (ZI) e poderá ser alterada para Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) e receber um empreendimento com 299 unidades habitacionais populares. A audiência pública será às 18h30, na Câmara de Vereadoares (Estrada de São Francisco, 2.013 – Jardim Helena) e é aberta a população e demais interessados.

A mudança da área de zoneamento atende a um pedido feito pelo Movimento dos Sem Terra (MST) e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) de Taboão da Serra ao prefeito Engenheiro Daniel, que por sua vez solicitou à SMH celeridade nas tratativas.

“Ambos os movimentos vêm pleiteando junto ao Governo Federal a destinação do terreno para projetos de moradia popular de interesse social. Por intermédio do Deputado Federal e Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, conseguiram viabilizar esse empreendimento. Feita essa viabilização de aporte federal, eles precisam que a Prefeitura emita a Certidão de Diretrizes, documento que estabelece o que pode ser feito nesse terreno. Para a emissão, é necessária a audiência pública para apresentar o projeto, promover o debate e discutir os impactos dessa mudança com a população”, explica o secretário Dr. Márcio Ferreira.

Na última semana, a equipe técnica da SMH e representantes do movimento se reuniram com a 1ª Promotoria de Habitação e Meio Ambiente, e apresentaram o projeto. “Caso seja viabilizado, serão 299 apartamentos de habitação de interesse social. A tratativa é para que o Governo Federal aporte no município cerca de R$50 milhões em investimento nesse projeto, que está dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, na modalidade Entidades, que vai ser feito diretamente pelos movimentos”, finaliza o secretário.

Serviço:

Audiência Pública

Tema: Proposta de alteração de zoneamento da área da Agência de Atendimento da Receita Federal de Zona Industrial (ZI) para Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)

Data: 27 de novembro (sexta-feira)

Horário: às 18h30

Local: Câmara Municipal de Vereadores – Estrada de São Francisco, 2.013 – Jardim Helena