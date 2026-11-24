Direto da redação

A Rua Beatriz Augusta, localizada no Jardim Beatriz, em Taboão da Serra, passou a operar em mão única de direção no sentido Centro. A mudança foi implantada na última quinta-feira (19) pela Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana (SETRAM) e conta com um período de adaptação de 20 dias para os motoristas.

Com a alteração viária, o fluxo agora segue exclusivamente no sentido Centro, no trecho compreendido entre a Estrada de São Francisco (na altura do AME Taboão da Serra) e a Rua José Copazi. Para os condutores que antes subiam a via no sentido bairro, a rota alternativa indicada é a própria Estrada de São Francisco.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Walter Paulo de Oliveira, a intervenção busca reduzir acidentes causados pela inclinação da rua.

“A Rua Beatriz Augusta é muito íngreme, o que prejudica os motoristas principalmente em dias de chuvas, pois os veículos deslizam e não conseguem subir. Com essa medida, pretendemos garantir a segurança à população e reduzir o número de acidentes”, afirmou o secretário.

Faixas informativas já foram instaladas no local para orientar quem trafega pela região. De acordo com a pasta, após o término do prazo de 20 dias de adaptação, a SETRAM realizará os ajustes definitivos na sinalização viária para reforçar a nova regra.

Serviço — Alteração no trânsito do Jardim Beatriz