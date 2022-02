Pronto-Socorro Infantil de Taboão da Serra atenderá em novo endereço a partir de sábado (19)

Direto da redação, com informações da PMTS

A partir deste sábado (19) o Pronto-Socorro Infantil (PSI) Dra. Zilda Arns Neumann, de Taboão da Serra, atenderá em novo endereço. O equipamento de saúde será transferido do Jardim Santo Onofre para a região do Trianon, na Rua Rodrigues Alves, 29, Vila Mafalda, próximo a Estrada Tenente José Maria da Cunha. Os atendimentos de urgência e emergência de baixa complexidade às crianças e aos adolescentes, de 0 a 11 anos, continuará sendo realizado 24h por dia, 7 dias por semana.

O prefeito Aprígio afirma que a transferência é necessária devido a infraestrutura do novo local. “Hoje o PSI está em um prédio antigo e precário, onde está difícil manter os atendimentos com conforto e de forma humanizada como a população merece. Por isso, a partir deste sábado, 19 de fevereiro, o PSI de Taboão da Serra funcionará em novo local, ao lado do recém inaugurado CRAS Trianon, onde os profissionais e as famílias terão a infraestrutura necessária”, explica.

O novo prédio conta com quatro consultórios pediátricos, 15 leitos, salas de procedimentos, enfermagem, medicação, além de áreas para inalação e observação.

Antes do início da pandemia da Covid-19, o PSI de Taboão da Serra realizava, em média, 9.600 atendimentos por mês. Neste período pandêmico a busca por atendimento cresceu de forma significativa.

Como chegar

O novo prédio do PSI de Taboão da Serra fica há pouco menos de 2km do endereço anterior. De ônibus é possível utilizar as linhas Circular 2 e 5 ou o ônibus intermunicipal 089 – Taboão da Serra (Jardim São Judas) – São Paulo (Metrô Butantã) e descer na Estrada Tenente José Maria da Cunha, altura do 1650, próximo a Estrada das Olarias.

Serviço:

Pronto-Socorro Infantil de Taboão da Serra – A partir de 19/02

Rua Rodrigues Alves, 29, Vila Mafalda (Região do Trianon)

Funcionamento: 24h