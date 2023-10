PT de Embu das Artes escolhe Rosângela Santos como pré-candidata a prefeita; Geraldo Cruz diz continuar na disputa

Direto da Redação

A ex-vereadora Rosângela Santos foi indicada pelo diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) como pré-candidata a prefeita de Embu das Artes nas eleições de 2024. Ela superou o ex-prefeito Geraldo Cruz, que mantém a esperança de indicação nas convenções em julho do ano que vem.

O PT de Embu das Artes “oficializa minha pré-candidatura a prefeitura de Embu das Artes. Levarei comigo a trajetória de comprometimento com Embu das Artes nas causas sociais através do apoio do presidente Lula”, postou Rosangela.

Nesta terça, a pré-candidata vai conceder entrevista coletiva aos veículos de imprensa da região para falar da escolha.

GERALDO CONTINUA NA DISPUTA

Apesar da decisão, o ex-prefeito Geraldo Cruz afirma que mantém sua pré-candidatura dentro do PT. “Ela foi indicada como pré-candidata e eu também sou pré-candidato. A convenção é só em julho. Estou trabalhando”, diz Cruz ao Taboão em Foco.