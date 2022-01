Rede Atacadão abre nova seleção para contratar profissionais para reforma de prédio em Taboão da Serra

Direto da redação com informações da PMTS

Na próxima quinta-feira (3), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) de Taboão da Serra realiza, para a Rede Atacadão, que abrirá uma unidade no município o processo seletivo para contratar profissionais que atuam na área de Construção Civil.

Os interessados devem comparecer na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa, às 9h, com um documento oficial com foto, carteira de trabalho (física ou digital), currículo, comprovante de vacinação contra a Covid-19. É obrigatório uso de máscara de proteção facial.

Para participar da seleção é necessário ter no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental Completo. É necessário ter experiência na função e em construção civil, ser proativo, determinado, pontual, organizado e comprometido com o trabalho.

As oportunidades são para Armador, Carpinteiro, Operador de Retroescavadeira, Pedreiro e Serralheiro. Os contratados irão trabalhar nas obras de construção do prédio da nova unidade do Atacadão, na Rodovia Régis Bittencourt, na região do Jardim Maria Rosa. As vagas são efetivas, com salário de R$ 2.030,19 e benefício de Vale Transporte (VT). A jornada de trabalho é de segunda a sábado, em horário comercial

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan, explicou a importância de parcerias como a firmada com a Rede Atacadão para a retomada da economia municipal. “Essa parceria com a Rede Atacadão, para captarmos profissionais da área de Construção Civil e encaminharmos para as obras do prédio é um grande passo para o desenvolvimento econômico do município. Queremos auxiliar não apenas a população a encontrar oportunidades de inserção no mercado de trabalho, mas também as empresas a localizar esses profissionais. Parcerias como essa ajudam Taboão da Serra a crescer, pois são novos postos de trabalhos que serão abertos e mais pessoas ingressando no mercado de trabalho”, concluiu.

A unidade da Rede Atacadão funcionará na Rodovia Régis Bittencourt, altura do número 1000. A expectativa é que a reforma do espaço inicie já em fevereiro, dure cerca de 150 dias e a unidade seja inaugurada neste primeiro semestre de 2022.