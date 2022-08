São Paulo terá sinal 5G a partir de quinta-feira (4)

Direto da redação, informações Agência Brasil

Após chegar a Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre, o sinal da tecnologia 5G será ativado na cidade de São Paulo na próxima quinta-feira (4). A decisão foi anunciada hoje (2), após reunião extraordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi), ligado a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e responsável pela liberação do sinal.

Segundo a Anatel, a ativação do sinal ocorreu devido ao número expressivo para instalação de antenas do 5G, que superou o previsto no edital que autorizou o uso da nova tecnologia. Segundo as regras do edital, nessa primeira fase seriam necessárias, no mínimo, 462 estações ativadas até o dia 29 de setembro. Até esta terça-feira a agência reguladora já havia recebido 1.378 pedidos de licenciamento na faixa de 3,5 GHz. O número corresponde a quase o triplo de antenas que deveriam ser instaladas na cidade até o final do ano.

A instalação das antenas vai permitir antecipar a chamada limpeza do espectro na faixa de 3,5 Giga-hertz (GHz), para o funcionamento do 5G puro, o standalone. A avaliação do Gaispi é que “como os pedidos superaram a quantidade prevista no edital, não vai haver problemas de interferência no sinal de antena parabólica, também na faixa de 3,5GHz”.

A estimativa do grupo é que a cobertura do sinal 5G deve atingir, nesse primeiro momento, 25% da área urbana de São Paulo.