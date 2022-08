Novo terminal de ônibus no Largo do Taboão será inaugurado hoje à tarde

Direto da redação*

A Prefeitura de Taboão da Serra vai entregar nesta quarta (3) a obra do terminal de ônibus no Largo do Taboão, na divisa com São Paulo. O local abriga os ônibus do Vai-Vem, que liga sem custo passageiros até o Metrô Vila Sônia. Os pontos finais das linhas Circular voltam ao local.

As obras foram custeadas pelo consórcio que administra a Linha 4-Amarela do Metrô, que disponibiliza desde maio o transporte gratuito. A Prefeitura, além de ceder o espaço, fez todo trabalho de comunicação e identificação.

METRÔ TABOÃO DA SERRA

Promessa do Governo do Estado há muitos anos, o metrô ainda não chegou a Tabõão da Serra. Pelo menos pelos trilhos, já a linha Vai-Vem não tem qualquer custo adicional e liga – ao logo de todo dia – os passageiros de toda região ao metrô Vila Sônia.

* Crédito Foto: Facebook José Vanderlei