Secretaria da Mulher de Taboão celebra os 20 anos da Lei Maria da Penha e o Agosto Lilás com caminhada de conscientização neste domingo (16)

Direto da redação
A Secretaria da Mulher de Taboão da Serra realiza, no domingo (16), a caminhada “Mulheres não caminham sozinhas”, em alusão aos 20 anos da Lei Maria da Penha e ao Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher.
A concentração está marcada para 7h, no estacionamento do Shopping Taboão. O percurso seguirá por cerca de 3,5 quilômetros até a sede da Secretaria da Mulher, no Jardim Santa Cecília.
A iniciativa é aberta ao público e pretende chamar a atenção para a importância do enfrentamento à violência de gênero, além de fortalecer a rede de apoio às mulheres. Os participantes também poderão contribuir com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade social.
A caminhada integra a programação do Agosto Lilás, campanha nacional criada para ampliar o debate sobre a violência doméstica e divulgar os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006 e considerada um dos principais instrumentos de proteção às mulheres no Brasil.
Após a chegada à Secretaria da Mulher, os participantes poderão acompanhar uma aula de aeróbica, receber informações sobre os serviços oferecidos pelo órgão e assistir a uma apresentação sobre a Lei Maria da Penha, conduzida pela delegada titular do 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, Lívia Saporito.
Segundo a secretária da Mulher, Andrea Franquini, a mobilização busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do combate à violência contra a mulher, além de incentivar a participação da sociedade na construção de uma rede de proteção.
Percurso
A caminhada terá início no estacionamento do Shopping Taboão e seguirá pelas avenidas Governador André Franco Montoro e Taboão da Serra, passando pelas ruas Felício Baruti e Acácio Ferreira, com chegada à Rua Joaquim Faustino de Camargo, onde funciona a Secretaria da Mulher.
Serviço
Caminhada “Mulheres não caminham sozinhas”
- Data: Domingo, 16 de agosto
- Horário: 7h
- Saída: Shopping Taboão – Avenida Taboão da Serra, 2.643, Centro
- Chegada: Secretaria da Mulher – Rua Joaquim Faustino de Camargo, Jardim Santa Cecília
- Participação: Gratuita
- Ação solidária: Doação de 1 kg de alimento não perecível para mulheres em situação de vulnerabilidade.