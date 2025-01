Secretaria de Obras inicia recapeamento de ruas e avenidas

Da PMTS

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Taboão da Serra retomou o recapeamento de ruas e avenidas da cidade. A ação que teve início no dia 02 de janeiro já passou pelos bairros do Jardim Jacarandá, Suína e Silvio Sampaio.

Para o prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, “a malha viária de ruas e avenidas do nosso município sofre um desgaste muito grande pelo excesso de carros e veículos pesados. Por isso precisamos implantar ações que visem a manutenção do asfalto como a Operação Tapa Buraco, pavimentação e o recapeamento”, comentou o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura, até o momento já foram mais de 20 mil metros quadrados de recapeamento realizado na cidade. “É uma ação de extrema importância porque retiramos o asfalto antigo com a freza e aplicamos uma nova massa asfáltica com mais qualidade que visa garantir a boa fluidez do tráfego de veículos como caminhões, ônibus e carros de passeio”, explicou o secretário de Obras, Edson Galina.

O recapeamento foi realizado até o momento nas ruas; José Tibúrcio da Cunha (Jardim Suína), Maria Rita Assunção Ferreira, Emília Martins Rulo e Samuel Wainer (Jardim Silvio Sampaio), Gabriel de Paula, Avenida Jacarandá e Governador Mário Covas (Jardim Jacarandá).

“A nossa programação é recapear e pavimentar todas as ruas e avenidas de Taboão cada qual dentro da sua necessidade e urgência. Não vamos deixar nenhuma obra parada no município. Esse é o compromisso deste governo”, disse o secretário de Obras, Edson Galina.