Prefeito Engenheiro Daniel quita pagamento de 1/3 de férias para servidores de Taboão da Serra

Direto da PMTS

A Secretaria Municipal da Fazenda de Taboão da Serra, a pedido do prefeito Engenheiro Daniel, realizou o pagamento de 1/3 de férias para os servidores da Educação nesta sexta-feira, 17 de janeiro. O valor deveria ter sido pago no final do ano passado, junto com o salário de dezembro. Porém, a antiga administração não fez o depósito na conta dos funcionários públicos e deixou a responsabilidade para a nova gestão. Também foi pago o 1/3 de férias dos servidores de outras secretarias que tiveram o pedido deferido para janeiro.

Na segunda-feira, 13, o secretário de Educação, Luciano Corrêa, apresentou ao novo prefeito a necessidade de quitar esses débitos com os servidores da pasta. E já na quinta-feira, 16, Engenheiro Daniel anunciou que os valores seriam depositados.

“Assumimos o compromisso e fico muito feliz de honrar esses pagamentos aos servidores da Educação da nossa cidade, que é o atraso que ocorreu no mês de dezembro pela última gestão”, anunciou o prefeito Engenheiro Daniel.

O secretário Luciano Corrêa destacou o trato da nova gestão para com a Educação. “Só tenho o que agradecer ao prefeito Engenheiro Daniel. Era um pedido muito grande da Educação quitar esse 1/3 de férias e recebemos essa ótima notícia para todos os educadores. É assim que a gente acredita na Educação, valorizando os nossos profissionais”, declarou.

No final da antiga administração, o então prefeito publicou o Decreto nº 214/2024, que trata do contingenciamento de gastos do Poder Executivo. Na prática, o documento estabelece diversas medidas administrativas, como a suspensão do pagamento de despesas com fornecedores, estagiários e servidores, o que incluiu o 1/3 de férias dos funcionários públicos.