Taboão da Serra enfrenta semana de calor intenso com temperaturas de até 31°C

Direto da redação

A cidade de Taboão da Serra enfrentará uma semana de calor intenso, com temperaturas que podem chegar a 31°C, de acordo com a Climatempo . Além do calor, a umidade relativa do ar ficará alta, aumentando a sensação térmica e o desconforto para os moradores. Acompanhe as previsões detalhadas para os próximos dias.

Previsão do Tempo:

Segunda-feira (20/01): O dia será de sol com muitas nuvens e uma máxima de 30°C. À noite, a previsão é de muitas nuvens e temperatura mais amena. A umidade relativa do ar ficará entre 56% e 90%, com ventos de 13 km/h.

Terça-feira (21/01): O calor atinge o pico, com a temperatura máxima de 31°C. Durante a tarde, há possibilidade de pancadas de chuva, com 71% de chance de precipitações. O dia será marcado por sol com nuvens, e à noite, muitas nuvens sem chuvas. A umidade relativa do ar ficará entre 54% e 88%, com ventos de 12 km/h.

Quarta-feira (22/01): A previsão indica uma máxima de 30°C, com sol pela manhã e muitas nuvens. Ao longo do dia, a possibilidade de chuvas se intensifica, com 90% de chance de precipitações. O vento será de 6 km/h e a umidade relativa do ar entre 55% e 95%.

Quinta-feira (23/01): A previsão é de sol com muitas nuvens pela manhã, seguido de chuvas fortes à tarde (91% de chance). A umidade será alta, entre 64% e 95%, e os ventos terão intensidade de 7 km/h.

Sexta-feira (24/01): O dia será parcialmente nublado pela manhã, com chuvas fortes à tarde e à noite. A probabilidade de chuva é de 92%, e a umidade ficará entre 64% e 95%.

Dicas para enfrentar o Calor:

Em meio ao calor intenso, é importante adotar medidas para garantir o bem-estar:

– Mantenha-se bem hidratado, consumindo bastante água ao longo do dia.

– Evite exposição prolongada ao sol, especialmente entre 11h e 16h.

– Use roupas leves, frescas e de cores claras.

– Fique em ambientes ventilados e procure sombra sempre que possível.

Além disso, a previsão de chuvas pode trazer alívio, mas é importante estar atento à possibilidade de temporais.