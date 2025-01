Prefeitura de Itapecerica da Serra lança edital para bolsas de estudos de Ensino Superior

Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra anunciou, nesta sexta-feira (17), a abertura das inscrições para a concessão de Bolsas de Estudos de Ensino Superior. O programa, que tem como objetivo apoiar estudantes da cidade, estará com o cadastro aberto entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2025. O benefício será destinado a alunos regularmente matriculados em instituições de ensino superior.

Os interessados em participar do processo seletivo deverão preencher o requerimento disponível no site da prefeitura e entregá-lo, juntamente com os documentos exigidos pelo Edital nº 009/2025, no Protocolo Central do Complexo Administrativo. O local fica situado na Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135, no Centro, e o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, mediante o pagamento de taxa.

Bolsa integral ou parcial:

Os alunos selecionados serão contemplados com bolsas de estudo, que poderão ser integrais ou parciais, de acordo com o valor da mensalidade do curso. A iniciativa visa contribuir para a educação superior e fomentar o acesso ao ensino de qualidade para os jovens de Itapecerica da Serra.

Serviço:

Período de Inscrição: 27 a 31 de janeiro de 2025

Local de Entrega dos Documentos: Protocolo Central do Complexo Administrativo, Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135, Centro.

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h (mediante pagamento de taxa)

Para mais informações, acesse