Motoristas podem regularizar o licenciamento de 2025 de forma antecipada

Por Geovanna Matos, na redação

O pagamento antecipado do licenciamento de veículos para o ano de 2025 já está disponível para os motoristas do estado de São Paulo. A medida vale para veículos que já quitaram o IPVA de 2025 de forma integral e possibilita a regularização da situação do veículo entre os meses de janeiro e junho, antes do calendário oficial de licenciamento, que será disponibilizado no segundo semestre deste ano.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), motoristas de veículos com qualquer final de placa podem aproveitar a possibilidade de pagar o licenciamento de forma antecipada, desde que não haja pendências, como multas de trânsito ou impostos em atraso.

O valor da taxa de licenciamento em 2025 será de R$167,74. Para efetuar o pagamento, o proprietário do veículo deve acessar sua rede bancária, seja pelo aplicativo ou caixa eletrônico, e informar o número do Renavam do veículo. Após o pagamento, o documento eletrônico atualizado estará disponível no site do Detran-SP ou por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Antes de realizar o pagamento, é fundamental verificar se não há pendências, como o não pagamento do licenciamento do ano anterior, débitos de IPVA ou multas. Caso o licenciamento não esteja disponível para pagamento, o condutor deve regularizar as pendências junto ao Detran-SP.