Taboão Magnus realiza seletiva para categorias de base do Futsal Feminino em fevereiro

Por Samara Matos, na redação

A oportunidade para as jovens atletas de Taboão da Serra se destacarem no futsal feminino está de volta. O E.C. Taboão Magnus promove, nos dias 1º e 2 de fevereiro, uma seletiva para a categoria de base, buscando novos talentos para integrar a equipe de futsal feminino. O evento será realizado no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Pietra Medeiros, localizado na Rua Antônio Pestana, 434, Parque Monte Alegre. A inscrição pode ser feita pelo link e as participantes devem comparecer no dia e horário de sua categoria.

A seletiva é voltada para garotas de 6 a 18 anos e será dividida por faixas etárias. Confira a programação de cada categoria:

Sábado, 1º de fevereiro:

Sub-18 (nascidas em 2007/2008): 9h30

Sub-16 (nascidas em 2009/2010): 11h30

Domingo, 2 de fevereiro:

Sub-14 (nascidas em 2011/2012): 9h30

Sub-12 (nascidas em 2013/2014): 11h30

Sub-9 (nascidas em 2015/2016/2017): 13h

A participação é gratuita, e as inscrições serão feitas no local. As interessadas devem chegar com 30 minutos de antecedência, vestindo roupas adequadas para a prática esportiva, como camiseta branca, tênis de futsal e caneleiras. Camisetas de clubes de futebol ou futsal e chuteiras society são proibidas durante a seletiva.

Para se inscrever, as atletas devem levar um documento de identificação (RG) e estar prontas para mostrar seu talento em quadra. O evento é uma grande oportunidade para quem deseja fazer parte de um time em ascensão e seguir carreira no futsal feminino.

Serviço:

Seletiva Futsal Feminino Taboão Magnus

Data: Sábado, 1º de fevereiro e domingo, 2 de fevereiro

Horários: Confira os horários das categorias acima.

Local: CIE Pietra Medeiros – Rua Antônio Pestana, 434, Parque Monte Alegre – Taboão da Serra

Inscrição: Gratuita – Chegue com 30 minutos de antecedência e leve RG.