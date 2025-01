Ex-morador de Taboão da Serra é vítima de crime brutal na Rodovia dos Imigrantes

Direto da Redação, com informações do G1

Anselmo França, ex-morador do Jardim das Oliveiras, em Taboão da Serra, foi surpreendido e morto com uma paulada na cabeça enquanto pilotava sua motocicleta na Rodovia dos Imigrantes, em São Vicente, litoral de São Paulo. O crime aconteceu por volta das 12h46 do último domingo (19). Após o ataque, o criminoso roubou a carteira e o celular da vítima e fugiu. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o agressor estava em uma das extremidades da rodovia com um pedaço de madeira, aguardando a aproximação de Anselmo. O impacto do golpe derrubou o motociclista, deixando-o gravemente ferido no chão.

Mesmo ferido, Anselmo foi socorrido por uma ambulância particular e levado ao Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos, e seu falecimento foi confirmado às 17h do mesmo dia.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que as investigações estão em andamento, mas, até a última atualização, o paradeiro do criminoso e sua identidade permanecem desconhecidos.