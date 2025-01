Família de baixa renda com inscrição no CadÚnico pode ter desconto de quase 80% na conta de água

Direto da Redação

Famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) têm desconto garantido de até 78% no valor da conta de água por meio da Tarifa Social, programa da Sabesp que beneficia pessoas de baixa renda com consumo básico de água e esgoto.

A Tarifa Social é dividida em duas modalidades: “Residência Vulnerável” e “Residência Social”. Ambas se aplicam à faixa básica de consumo, que varia de 0 a 10 metros cúbicos por mês, e são limitadas a um único endereço por família.

Consumidores com renda mensal per capita de até R$ 218 registrados no CadÚnico, são incluídos na tarifa “Residencial Vulnerável”, já os consumidores que possuem renda mensal per capita entre R$ 218 e meio salário mínimo (R$ 759) são incluídos na tarifa “Residencial Social”.

Para ter direito ao benefício, a conta de água da Sabesp deve estar registrada no nome do consumidor cadastrado no CadÚnico, e ter o cadastro atualizado nos últimos 24 meses.

Caso a titularidade da conta esteja em nome de outra pessoa, é necessário solicitar a transferência para o CPF cadastrado no CadÚnico. Com cadastro atualizado o desconto é concedido automaticamente, conforme regulamentação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp).

A Sabesp reforça a importância de manter o cadastro atualizado, para não perder o direito de acesso ao benefício.