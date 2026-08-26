Eleições 2026: horário eleitoral gratuito começa nesta sexta-feira (28) no rádio e na TV

Direto da redação

O horário eleitoral gratuito das Eleições 2026 começa nesta sexta-feira (28) no rádio e na televisão. A partir desta data, eleitores de Taboão da Serra e de outras cidades do estado de São Paulo poderão acompanhar a propaganda dos candidatos que disputam os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

A propaganda será exibida de segunda a sábado até 1º de outubro, três dias antes do primeiro turno, marcado para 4 de outubro. O espaço é destinado à apresentação de propostas e ideias das campanhas e segue regras definidas pela Justiça Eleitoral.

A programação terá 50 minutos diários de propaganda em rede, divididos em dois blocos de 25 minutos no rádio e na televisão. Além disso, serão exibidas inserções de 30 e 60 segundos ao longo da programação das emissoras, entre 5h e meia-noite.

Para o eleitor, a principal diferença estará nos dias de exibição de cada cargo. Às terças, quintas e sábados, serão apresentadas as campanhas para presidente da República e deputado federal. Já às segundas, quartas e sextas-feiras, será a vez dos candidatos a governador, senador e deputado estadual.

O tempo destinado a cada partido ou federação não será igual. Segundo as regras eleitorais, 10% do tempo são distribuídos de forma igualitária entre as legendas e federações, enquanto os outros 90% são divididos proporcionalmente ao número de representantes de cada partido na Câmara dos Deputados.

Em Taboão da Serra e na região, o horário eleitoral será uma das principais formas de os eleitores conhecerem as propostas dos candidatos antes da votação. A programação completa, com os dias e horários de veiculação, pode ser consultada nos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

Caso haja segundo turno, marcado para 25 de outubro, o horário eleitoral será exibido entre 9 e 23 de outubro, com o tempo dividido igualmente entre os candidatos que permanecerem na disputa.

A Justiça Eleitoral também orienta os eleitores a ficarem atentos às regras da propaganda. Irregularidades podem ser denunciadas pelo aplicativo Pardal, enquanto casos relacionados à desinformação eleitoral podem ser comunicados pelo Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral (Siade).