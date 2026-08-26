Operação Força Total da PM reforça policiamento e combate roubos em Embu das Artes

Direto da redação

O 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (36º BPM/M) realizou, na terça-feira (25), a Operação Força Total em Embu das Artes, com o objetivo de reforçar a segurança e prevenir roubos de celulares, alianças e outros objetos pessoais.

A ação concentrou o policiamento em pontos estratégicos, divisas territoriais e grandes corredores de tráfego do município. A operação também contou com ações de prevenção ao feminicídio, por meio do programa SP Mulher, além de patrulhamento preventivo e ostensivo em locais de maior visibilidade.

Participaram da operação equipes de Radiopatrulhamento, Força Tática e ROCAM/RPM, com apoio do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) e do Comando de Aviação da Polícia Militar.

A Guarda Civil Municipal de Embu das Artes também participou da ação, complementando o trabalho da Polícia Militar nos logradouros do município.

A Polícia Militar orienta a população a evitar o uso do celular enquanto aguarda o transporte público ou caminha pelas ruas. A recomendação também é manter celulares, alianças, correntes e outros objetos de valor fora da exposição.

Em caso de emergência, o telefone 190 deve ser acionado.

A Operação Força Total foi realizada como parte das ações de reforço do policiamento em Embu das Artes. Durante a atividade, a população pôde perceber uma presença maior de policiais em pontos estratégicos da cidade.