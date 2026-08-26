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Sunset Taboão acontece neste domingo (30) com música e feira de artesanato na Praça Nicola Vivilechio

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Direto da redação 

O Sunset Taboão acontece neste domingo (30), na Praça Nicola Vivilechio, em Taboão da Serra, com uma programação que reúne música, artesanato e gastronomia. O evento começa às 14h e segue até as 19h.

A programação é organizada pela Secretaria de Turismo de Taboão da Serra e será realizada junto à tradicional Feira de Arte e Artesanato, que também contará com opções de gastronomia para o público.

Entre as atrações musicais estão Ricardo Fernandes e a dupla sertaneja Wagner & Walmir, artistas que já participaram de outros eventos culturais realizados na cidade.

Segundo o secretário de Turismo, Lucas Leme, a proposta é manter a programação tradicional da feira e acrescentar atrações musicais para movimentar a tarde.

“Já temos a programação tradicional da feira, que vai se manter, mas dessa vez teremos um adicional especial, sendo a participação de artistas locais para animar a tarde”, afirmou.

O evento é aberto ao público e será realizado na Praça Nicola Vivilechio, no centro de Taboão da Serra.

Serviço

Sunset Taboão
Data: domingo, 30 de agosto
Horário: das 14h às 19h
Local: Praça Nicola Vivilechio, Taboão da Serra

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