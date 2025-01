“Eu sempre quis ser médico”, diz estudante de Taboão da Serra aprovado em 1° lugar no Provão para cursar Medicina na USP

Direto da Redação

O estudante taboanense Luiz Filippe Campos Soares, de 17 anos, foi aprovado em primeiro lugar no curso de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) pelo Provão Paulista, avaliação para os alunos da rede estadual de ensino que dá acesso direto a universidades e faculdades públicas do estado de São Paulo. Ele foi o primeiro colocado no principal curso de Medicina da América Latina, na USP, e segundo colocado na lista geral do Provão Paulista.

Filippe concluiu o ensino médio na escola estadual Professor Francisco Vicente Lopes Gonçalves, localizada no Parque Albina em Taboão da Serra, e recebeu na última segunda-feira (19) a tão esperada aprovação em seu curso dos sonhos. O Provão Paulista oferece que cada aluno possa se inscrever em até oito opções de curso, mas o estudante afirma que se inscreveu apenas em Medicina, pois era a sua única opção.

O estudante sabia que tinha boas chances de aprovação, comparando seu desempenho com o resultado de anos anteriores. No entanto, se não fosse aprovado, Luiz teria que permanecer como bolsista em um curso preparatório, já que sua família não tem condições de custear uma faculdade de Medicina particular.

O governador Tarcísio de Freitas ligou a Luiz Filippe e parabenizou pela aprovação. “Parabéns, você vai fazer Medicina na Universidade de São Paulo”, falou. Além de Luiz Filippe, outros quatro alunos da mesma escola foram aprovados em diversos cursos pelo Provão Paulista em universidades públicas do Estado.