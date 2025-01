Família de Itu busca jovem que desapareceu após se mudar para Taboão da Serra

Direto da redação

A angústia de uma família de Itu (SP) persiste desde julho de 2024, quando Miriam de Sousa Rodrigues de Almeida, de 29 anos, desapareceu sem deixar rastros. A jovem havia se mudado para Osasco para trabalhar como garçonete e, antes de perder contato, informou que estava de mudança para Taboão da Serra.

Miriam entrou em contato com a família pela última vez no dia 29 de julho, relatando seus planos de se estabelecer em Taboão da Serra. Seu pai, Elias Rodrigues, relembra que o contato era frequente. “Ela sempre falava com a gente pelo celular ou pelo aplicativo da câmera de casa. Era uma forma de nos sentirmos mais próximos”, contou.

Após essa data, Miriam desapareceu das redes sociais e o número de telefone foi desativado, gerando preocupação. A localização exata de onde vivia em Osasco não é conhecida pela família, o que dificulta ainda mais a busca.

Desde então, a rotina da família tem sido marcada pela dor e pela incerteza. A mãe de Miriam, Noemia Francisca, enfrenta a Síndrome de Sjögren, uma condição autoimune agravada pelo sofrimento emocional causado pelo desaparecimento da filha.

“Não conseguimos dormir direito. Tentamos manter a esperança, mas cada dia sem notícias é muito difícil. Continuamos esperando que ela nos procure ou que alguém nos traga uma resposta”, desabafou Elias.

O desaparecimento foi registrado no boletim de ocorrência e está sob investigação do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Osasco. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que as autoridades realizam diligências para localizar Miriam e esclarecer os fatos.

Informações sobre o paradeiro de Miriam, que possam ajudar na investigação, podem ser comunicadas pelos telefones 181, do Disque Denúncia, e 190, da Polícia Militar.