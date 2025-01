Zagueiro Kaique Rocha, natural de Taboão da Serra, é o Novo Reforço do Internacional

Por Samara Matos, na redação

Taboão da Serra tem mais um motivo para se orgulhar: o zagueiro Kaique Rocha, natural da cidade, foi anunciado como o mais novo reforço do Internacional (Inter). O defensor de 23 anos assinou contrato definitivo com o clube gaúcho até dezembro de 2026 e chega para reforçar a defesa do time colorado.

Kaique Rocha nasceu em Taboão da Serra em 28 de fevereiro de 2001, e desde cedo demonstrou talento nos campos da região. Sua trajetória no futebol ganhou destaque quando passou pelas categorias de base de clubes locais e, posteriormente, fez sua primeira passagem pelo Beira-Rio entre 2021 e 2022, emprestado pela Sampdoria, da Itália. Na temporada passada, Kaique esteve no Athletico-PR, onde se consolidou como um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, disputando 61 jogos pela equipe paranaense.

A contratação foi oficializada nesta quinta-feira (23), e o jogador estará à disposição para disputar o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores com o Internacional. Kaique será apresentado oficialmente nesta tarde, às 15h, na sala de coletivas do Estádio Beira-Rio.

Orgulho de Taboão da Serra

O jovem zagueiro é mais uma prova do talento que nasce em Taboão da Serra e se espalha pelo Brasil. Com 1,95m de altura, Kaique é conhecido por seu porte físico imponente e suas habilidades defensivas, características que o destacaram no cenário nacional. Sua ascensão é uma inspiração para os jovens de Taboão da Serra, que vêem em Kaique um exemplo de perseverança e sucesso no esporte.