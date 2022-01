Senai-SP oferece 150 vagas para especialização gratuita em eficiência energética

Por Samara Matos, na redação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo (Senai-SP) está com inscrições abertas para 150 vagas em um curso gratuito de especialização em eficiência energética. Os interessados devem se cadastrar pela internet até o próximo domingo (16).

As aulas, oferecidas em parceria com o programa PotencializEE, são voltadas para profissionais com superior completo ou pós-graduação na área de energia, em eficiência energética ou correlata. Elas serão realizadas entre os dias 24 de janeiro e 18 de fevereiro.

Após o final do curso, no dia 21 de fevereiro, os alunos farão uma prova e os aprovados vão receber um certificado de especialização na área. Caso o profissional não tenha interesse em fazer o curso, pode optar por realizar a prova de certificação diretamente.

Os 50 profissionais com as maiores pontuações no resultado da certificação, considerando seus respectivos polos de atuação, serão submetidos a uma avaliação técnica de um Comitê Examinador e, se aprovados, irão compor um cadastro reserva, para futuras contratações no cargo de especialista em eficiência energética.

Eles vão participar da jornada para realizar mais de mil diagnósticos energéticos, entre outros serviços, nos Institutos de Tecnologia em Energia do Senai-SP.

Contratos

Os especialistas em eficiência energética serão acionados por demanda e contratados como horistas em regime CLT efetivo, pelo Senai-SP. Os contratos têm carga horária mínima de 4 horas e máxima de 120 horas mensais.

Os salários serão de R$ 57,40 por hora (R$ 49,20 por hora + DSR de R$ 8,20 por hora). Considerando uma situação de 120 horas mensais, o salário seria de R$ 6.888, além de 30% de periculosidade, totalizando R$ 8.954,40.

O escopo de trabalho permite que os profissionais mantenham outras atividades profissionais paralelas.