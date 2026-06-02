Shopping Taboão lança campanha de Dia dos Namorados com brindes e sorteio de adegas

Direto da redação

O Shopping Taboão entra no clima do Dia dos Namorados com uma campanha promocional voltada aos clientes que desejam comprar presentes para a data e participar de ações exclusivas no empreendimento. Durante o mês de junho, o shopping premia clientes com duas promoções, uma de Compre & Ganhe, com caixa de Mil Delícias da Kopenhagen, e outra de Compre & Concorra, com sorteio de adegas de vinho climatizadas Electrolux.

Entre os dias 2 e 14 de junho, ou enquanto durarem os estoques, os clientes cadastrados no Programa de Benefícios do Shopping Taboão podem retirar uma caixa de Mil Delícias da Kopenhagen. Clientes três estrelas garantem o presente a partir de 200 reais em compras. Clientes duas estrelas participam com 400 reais em notas fiscais. Clientes uma estrela precisam acumular 500 reais em compras.

A ação reforça o calendário de varejo do Shopping Taboão em uma das principais datas comerciais do primeiro semestre, já que o Dia dos Namorados movimenta segmentos como moda, beleza, perfumaria, gastronomia, joalheria, eletrônicos, chocolates e experiências, áreas que costumam ganhar maior procura no período que antecede 12 de junho.

As compras realizadas entre o dia 1º e 30 de junho, e ativadas no sorteio pelo app do programa, garantem a participação no sorteio das adegas de vinho climatizadas Electrolux. Clientes três estrelas concorrem a uma adega Electrolux para 29 garrafas, duas estrelas concorrem a uma adega climatizada Electrolux para 24 garrafas e uma estrela concorrem a uma adega climatizada Electrolux para 12 garrafas.

As notas fiscais devem ser enviadas no aplicativo do Shopping Taboão, dentro do Programa de Benefícios. “Queremos que o Dia dos Namorados no Shopping Taboão seja uma experiência completa, que una a escolha do presente, o momento de lazer e a possibilidade de o cliente participar de ações especiais. A campanha foi desenvolvida para valorizar quem já faz parte do nosso Programa de Benefícios e para ampliar a conexão do shopping com o público de Taboão da Serra”, afirma João Almeida, gerente de marketing do Shopping Taboão.

Serviço

Dia dos Namorados no Shopping Taboão – Um lugar cheio de amor

Compre & Ganhe

Quando: De 2 a 14 de junho

Prêmio: Caixa de Mil Delícias da Kopenhagen

Cliente três estrelas

200 reais em notas fiscais

Cliente duas estrelas

400 reais em notas fiscais

Cliente uma estrela

500 reais em notas fiscais

Compre & Concorra

Quando: De 1º a 30 de junho

Cliente três estrelas

Adega de vinho climatizada Electrolux 29

Cliente duas estrelas

Adega de vinho climatizada Electrolux para 24 garrafas

Cliente uma estrela

Adega de vinho climatizada Electrolux para 12 garrafas

Shopping Taboão

Endereço: Av. Taboão da Serra, 2643 – Centro- Taboão da Serra – SP

Mais informações: www.shoppingtaboao.com.br ou @shoppingtaboao

Central de Atendimento: (11) 3164-7830