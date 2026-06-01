Inscrições para concurso da PM de São Paulo com 200 vagas para alunos-oficiais começam nesta segunda-feira (1º)

Direto da redação

Nesta segunda-feira (1º), foram abertas as inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) que oferece 200 vagas para alunos-oficiais. Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de julho por meio do site da Vunesp, organizadora do processo seletivo.

Os aprovados ingressarão no Curso de Formação de Oficiais (CFO), realizado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na capital paulista. A remuneração básica inicial para o cargo de cadete é de R$ 5.460,65.

Para participar, os candidatos devem ser brasileiros, ter entre 17 e 30 anos de idade, possuir ensino médio completo e atender aos demais requisitos previstos no edital. O limite de idade não se aplica aos integrantes da Polícia Militar de São Paulo.

Também é exigida altura mínima de 1,60 metro para homens e 1,55 metro para mulheres, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, no caso dos candidatos do sexo masculino.

O concurso contará com provas objetiva e dissertativa, exame de aptidão física, exames de saúde, avaliação psicológica, investigação social e análise documental.

As provas estão previstas para o dia 16 de agosto. Os candidatos poderão escolher uma entre 11 cidades paulistas para realizar os exames: São Paulo, Campinas, Santos, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba, Piracicaba e Presidente Prudente.

Formação de futuros oficiais

O Curso de Formação de Oficiais tem duração de quatro anos e prepara os futuros comandantes da corporação por meio de formação teórica e prática em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública.

Durante a graduação, os alunos estudam disciplinas como Ciência Política, Sociologia e Gestão de Finanças, além de participarem de treinamentos operacionais, incluindo direção policial, tiro defensivo e educação física.

Segundo o Governo de São Paulo, desde 2023 já foram formados cerca de 15 mil policiais no estado, sendo 9,8 mil militares. Atualmente, mais de 3,5 mil profissionais seguem em formação.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas até 15 de julho no site da Vunesp. O edital completo está disponível na página da organizadora do concurso.

Serviço

Concurso da PM-SP para Aluno-Oficial