Corpus Christi em Taboão da Serra terá 122 tapetes e procissão; repartições públicas fecham na quinta (4) e sexta (5)

A tradicional celebração de Corpus Christi promete reunir milhares de fiéis em Taboão da Serra nesta quinta-feira (4). Com apoio da Prefeitura, o Santuário Santa Terezinha realizará a confecção dos tradicionais tapetes coloridos, além da procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da região central da cidade.

Neste ano, serão confeccionados 122 tapetes de 5 metros por 2 metros, formando um percurso de mais de 600 metros. Os trabalhos envolvem mais de mil voluntários e mantêm uma tradição que acontece há cerca de 25 anos no município.

Produzidos com serragem e tecidos, os tapetes retratam símbolos religiosos e passagens da fé católica, transformando as ruas do Centro em um grande cenário de devoção e arte.

A programação tem início à meia-noite, com a demarcação e a confecção dos tapetes. Durante o dia, moradores e visitantes poderão acompanhar os trabalhos e visitar o percurso decorado. Às 14h será realizado um momento de louvor no Santuário Santa Terezinha. Em seguida, às 15h, acontece a tradicional procissão de Corpus Christi. O encerramento será às 16h, com a celebração da Santa Missa.

Veja o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi

Por conta do feriado de Corpus Christi e do ponto facultativo decretado pela Prefeitura, as repartições públicas municipais permanecerão fechadas na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5). O atendimento ao público será retomado na segunda-feira (8).

Os serviços essenciais funcionarão normalmente, incluindo:

Pronto-Socorro Antena;

Pronto-Socorro Infantil;

UPA Akira Tada;

SAMU;

Guarda Civil Municipal;

Serviços de trânsito;

Serviços funerários.

Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), secretarias municipais e demais repartições administrativas não terão expediente durante os dois dias.

Bancos e agências dos Correios também não funcionarão na quinta-feira (4), retomando o atendimento em horários especiais na sexta-feira (5). Shoppings, supermercados, restaurantes e demais estabelecimentos comerciais poderão operar em horários diferenciados.

Programação de Corpus Christi

00h às 14h – Demarcação, confecção dos tapetes e visitação

14h – Louvor no Santuário Santa Terezinha

15h – Procissão com o Santíssimo Sacramento

16h – Santa Missa

Serviço

Santuário Santa Terezinha

Rua Thereza Maria Luizetto, 42 – Centro, Taboão da Serra

A expectativa é de que a celebração reúna moradores de Taboão da Serra e cidades vizinhas, reforçando uma das mais tradicionais manifestações religiosas da região.